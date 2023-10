Tynaarlo houdt 1,4 miljoen euro over op begroting

De gemeente Tynaarlo houdt 1,4 miljoen euro over op de begroting van 2024. Dat geld is hard nodig om plannen op het gebied van woningbouw en verduurzaming mogelijk te maken.

Wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie) zegt dat Tynaarlo in 2024 'een volle agenda met mooie speerpunten' heeft. "Tegelijkertijd hebben we te maken met onzekerheden zoals de koers van het nieuwe kabinet en de impact van de hervormingsagenda Jeugd. Dit betekent dat enige behoudendheid gewenst is."

Woningbouw

De komende jaren is meer geld beschikbaar voor woningbouw en de dorpsplannen in Eelde en Zuidlaren. Daarnaast werkt de gemeente verder aan plannen voor andere dorpen.

Voor 2026 wil de gemeente bovendien minimaal 450 woningen bouwen in Tynaarlo. Onder meer in Vries-Zuid en Ter Borch moeten huizen komen, terwijl er in Eelde-Paterswolde al plannen liggen.

Duurzaam en gezond

Minder geld van het Rijk

In lijn met andere Drentse gemeenten, verwacht Tynaarlo in 2026 een 'ravijnjaar'. "Voor 2026 en ook 2027 krijgen we zoals alle gemeenten in Nederland op grond van de huidige stand van zaken substantieel minder geld uit Den Haag. De opgaven waar we gezamenlijk voor staan, met name op het gebied van migratie, wonen en klimaat, kunnen niet worden uitgevoerd zonder adequaat budget."