Easytoys laat seksspeeltjes inpakken door leerwerkbedrijf, maar daar is niet iedereen even blij mee

Twee medewerkers van leerwerkbedrijf Stark in Hoogeveen willen geen artikelen van EasyToys inpakken. Ze hebben vervangend werk gekregen. Volgens de Stark-directie is er geen reden om geen zaken te doen met de erotische webwinkel.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen die zijn gesteld door SGP en FvD in Hoogeveen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de gemeenten Hoogeveen, Midden-Drenthe en De Wolden verrichten bij Stark onder andere inpakwerk. Het inpakken van seksspeeltjes leidde tot zorgen in conservatieve hoek. Stark stelt juist blij te zijn met de samenwerking met bedrijven uit de regio.

Misstanden

De seksuele prikkels die artikelen van EasyToys aanwakkeren zouden averechts werken 'voor geestelijk zwakke, labiele en seksueel beschadigde personen, terwijl deze personen juist via het werken bij Stark proberen weer enigszins stabiel in de maatschappij te functioneren', luidt de kritiek.

Stark-directeur Saskia Hertog weerlegt die kritiek. "Stark beoordeelt bij iedere werknemer zorgvuldig of de uit te voeren werkzaamheden passen bij de vaardigheden en persoonlijke omstandigheden van die werknemer", stelt ze. "Ook eventuele geestelijke beperkingen worden in die afweging meegenomen. En mocht iemand ergens mee zitten, dan is begeleiding altijd aanwezig."