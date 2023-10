Ondernemers boos en bang door overlast in centrum Hoogeveen

Overlast, bevuiling en onveilige situaties. Ondernemers in het centrum van Hoogeveen ervaren overlast die met name zou worden veroorzaakt door arbeidsmigranten die in de buurt wonen. Dat stelt de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Hoogeveen.

"Hierover maken zowel bewoners als ondernemers zich zorgen", meldt de groep, die bestaat uit leden van Binnenstad Hoogeveen en Ondernemend Hoogeveen, in een nieuwsbrief. In met name de Grote Kerkstraat, de Ten Oeverstraat en de Hoofdstraat zouden de problemen aanzienlijk zijn.

Onder andere een Poolse man zou volgens KVO voor veel overlast zorgen in het winkelgebied. "Deze man pleegt dagelijks winkeldiefstal, valt personeel en bezoekers lastig en vertoont daarbij agressief gedrag." De gemeente Hoogeveen laat weten dat de man een gebiedsverbod van twaalf weken voor het centrum opgelegd heeft gekregen.

Gebiedsverbod

Volgens de werkgroep zijn winkeliers boos en is het personeel bang. Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), politie en de gemeente wil KVO kijken of het in de toekomst vaker mogelijk is om gebiedsverboden op te leggen. "Want in dit soort situaties moet er effectiever kunnen worden opgetreden."

Ook denkt de werkgroep dat er mogelijk sprake is van illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Daarom willen ze weten of vergunningen in orde zijn en zetten ze vraagtekens bij de brandveiligheid van de woonlocaties.

Handhaven