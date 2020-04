Man verdacht van verkrachting 77-jarige vrouw op straat in Assen

Een 37-jarige man uit Assen wordt verdacht van het verkrachten van een 77-jarige vrouw ook uit Assen. Hij viel de vrouw op 8 januari aan in een steeg in de wijk Lariks. Dat bleek vanochtend tijdens een korte zitting in de rechtbank in Assen.

Op de avond van 8 januari was er in de buurt waar de vrouw woont iemand onwel geworden. Ze was even gaan kijken bij de ambulance en toen ze even later via een steeg wegliep, werd ze daar plotseling aangevallen.

Een man duwde haar hardhandig tegen de muur en begon haar te zoenen. Ook greep hij haar bij de borsten en in het kruis. De vrouw verzette zich en toen ze hard om hulp riep, ging haar aanvaller er vandoor. "Aan de hand van DNA-sporen hebben we de verdachte ongeveer een week later kunnen aanhouden", aldus de officier van justitie. "Zijn DNA zat in de landelijke databank."

Eerder veroordeeld

Dat komt omdat de man vorig jaar door de rechtbank in Groningen is veroordeeld voor een inbraak en geweldpleging. Veroordeelden moeten verplicht hun DNA afstaan. De man zit nu drie maanden vast en heeft de verkrachting bekend, zegt zijn advocaat Hugo Pellinkhof.

De Asser advocaat vroeg de rechtbank zijn cliënt met een enkelband vrij te laten. Via een telefoonverbinding smeekte de verdachte vanuit de gevangenis in Veenhuizen de drie rechters om hem te laten gaan, omdat hij vanwege de zaak relatieproblemen heeft. Ook wil hij zijn werk niet kwijtraken. "Hier kan ik niks doen. Ik wil naar huis", klonk het wanhopig door de rechtszaal. De rechtbank was er niet gevoelig voor.

Psychologisch onderzoek

De man moet voor de inhoudelijke behandeling van de zaak op 21 juli nog worden onderzocht door een psycholoog. Ook moet de reclassering nog een advies uitbrengen. De Assenaar blijft tot de rechtszaak achter de tralies.