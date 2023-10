De Week van het Donorgesprek: praat met elkaar over orgaandonatie

Breng je dierbaren op de hoogte van jouw keuze rondom orgaandonatie. Die oproep doet de Nederlandse Transplantatiestichting tijdens de Week van het Donorgesprek. De organisatie hoopt dat mensen met elkaar het gesprek aangaan om zo pijnlijke verrassingen te voorkomen bij het overlijden.

"Hoe je denkt over donatie is belangrijk om van elkaar te weten," vertelt Jikke de Vries. Als donatiecoördinator van het WZA controleert zij de donatieprocedures in het ziekenhuis. "Aan het eind van het leven kan je het zelf niet meer vertellen en krijgt de familie van de arts te horen hoe je geregistreerd staat. Als je het er niet met elkaar over hebt gehad, dan is het soms een vervelende verrassing voor de familie."

Sinds 2020 komt iedereen van 18 jaar en ouder in het Donorregister te staan. Daarin kan je aangeven of je donor wilt zijn. Ook kan je de keuze bij familie laten. Wie niets registreert, geeft automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen donatie.

Taboe

"Praten over de dood is soms nog een taboe," merkt De Vries. "Er zijn mensen die niet willen praten over keuzes na hun overlijden of die het gevoel krijgen dat iemand ze iets wil afpakken als het over orgaandonatie gaat. 'Hij begint nu al over mijn organen en ik ben nog niet eens dood.' Dat soort aannames en overtuigingen maken het lastig om erover te praten."