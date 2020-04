Telefoongegevens nieuw bewijs in moordzaak Halil Erol

Halil Erol uit Steenwijk werd in 2010 vermoord. Zijn lichaam werd in delen teruggevonden op verschillende plekken in de regio. Matthias M. is de enige verdachte die nog vastzit in deze zaak.

'Telefoon reisde met verdachte mee'

Erol is op de dag van zijn verdwijning samen met zijn ex, kinderen en toenmalige bewoners in een woning in Meppel. "Zijn telefoon was op dat moment in het huis", zei het OM volgens RTV Oost tijdens de rechtszaak. Daarna is er niets meer van het slachtoffer vernomen. "Zo is er niet meer gepind, terwijl hij dat iedere dag deed." Ook reageerde hij niet meer op een sms en inkomend gesprek van een vriend, waar hij voetbal zou komen kijken.

Rond etenstijd wordt het signaal van Erols telefoon opgevangen door een mast bij Havelterberg. "Precies op de route die de Meppeler verdachte op dat moment aflegde om Erol's ex en kinderen naar huis te brengen in Steenwijk. En daar komt nog bij dat de verdachte op een eerder moment Erol heeft bedreigd met de dood." Later werd de auto van Erol brandend gevonden in het Groningse Haren.

Moordmateriaal

In een natuurgebied in Wanneperveen was ander bewijsmateriaal begraven. In de grond lagen onder meer stukken van een judopak, touw en plastic met tape eraan. De spullen zijn volgens justitie allemaal te linken aan de moord.

Hoe de Steenwijker om het leven is gekomen, is nog niet helemaal duidelijk. Justitie heeft het over meerdere 'geweldshandelingen'. "Door de wijze waarop het lichaam is aangetroffen, is de doodsoorzaak niet meer te herleiden."

Eerder werd al duidelijk dat het Openbaar Ministerie haren van de verdachte als bewijs ziet. Zo zijn de haren van hem en zijn vriendin aangetroffen op een dekbedhoes, waarin lichaamsdelen van Erol waren verpakt. Ook zaten zijn haren op een IKEA-stoelhoes, waarin andere lichaamsdelen van het slachtoffer zaten.

Ontkenning

De Meppeler verdachte ontkent betrokken te zijn bij de moord. "Ik heb niets met die zaak te maken", zei hij eerder. "Ik snap er geen fuck van. Ik word er gestoord van." Zijn advocaat zegt dat er helemaal geen direct bewijs is dat linkt naar haar cliënt. "Dat dekbed is een oud dekbed. Toen hij ging samenwonen heeft mijn cliënt de hoes weggedaan naar de kringloopwinkel. Dus het kan goed dat een onbekende de hoes heeft gebruikt om die romp in te verpakken. Er is dan ook DNA aangetroffen op die hoes van een onbekend persoon."

De man is eerder veroordeeld voor het verkrachten en ombrengen van een vrouw in Friesland. Dat gebeurde eind jaren negentig. Hij kreeg toen acht jaar cel en tbs opgelegd. De psyche van de verdachte is afgelopen weken onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Binnen enkele weken brengen deskundigen een rapport over hem uit. De verdachte is al eens veroordeeld tot tbs voor een ander levensdelict.

Het eindproces in de moordzaak dient begin september. In de tussentijd is er nog een korte rechtszitting in juli. De Meppeler verdachte blijft zeker tot dan achter slot en grendel.

