Kamp Westerbork staat stil bij de Opstand van Sobibor

Zaterdag is het tachtig jaar geleden dat er een opstand uitbrak onder zo'n zeshonderd gevangenen in het Poolse vernietigingskamp Sobibor. Vandaag wordt deze opstand in besloten kring herdacht in Herinneringscentrum Kamp Westerbork, van waaruit veel Nederlandse Joden naar het kamp zijn vervoerd.

Kamp Westerbork is met name bekend geworden als plek waarvandaan Joden werden gedeporteerd naar concentratiekamp Auschwitz. Maar dit is niet het enige vernietigingskamp waar treinen naartoe gingen, want een derde van de Nederlandse Joden die omkwam in de Tweede Wereldoorlog werd vermoord in Sobibor. In totaal vonden er negentien transporten plaats van Westerbork naar Sobibor.