Onderzoek naar ooievaars Reestdal uit wachtkamer gehaald

De Wolden knoopt gesprekken aan met buurgemeenten en andere organisaties om te kijken of er steun er is voor een onderzoek naar ooievaars in het Reestdal. De gemeente wil weten of de grote hoeveelheid ooievaars negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit.

"Hij is even in de wachtkamer gezet, dat had alles te maken met de vogelgriep. Het was even afwachten", zegt wethouder Gerrie Hempen-Prent (Gemeentebelangen) over het plan voor een onderzoek. Flink wat ooievaars bezweken aan het virus afgelopen jaar.

Reestdal

Het gebied rond grensriviertje De Reest is het leefgebied van veel ooievaars. "Wij willen weten wat de mogelijke invloed is van deze vogels en andere dieren op de biodiversiteit in het gebied", schreef het college in het programma bij de vorming van een nieuw gemeentebestuur vorig jaar. "Daarom willen we hier een gezamenlijk onderzoek voor instellen samen met onder andere natuur- en landbouworganisaties."

In dat gezamenlijke onderzoek moeten de Provincie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe (weidevogelwerkgroep), wildbeheereenheden en buurgemeenten Meppel, Hardenberg en Staphorst aanhaken. "Ook willen we de Lokkerij betrekken", zegt Hempen-Prent. De Lokkerij is een ooievaarsstation in het Reestdal dat als doel heeft het behouden en bevorderen van de ooievaarspopulatie.

De gesprekken moeten leiden tot een duidelijke onderzoeksvraag. "Daarna kan besloten worden of een onderzoek op dit moment wenselijk en haalbaar is", schrijft gemeente De Wolden in de plannen voor komend jaar. Hempen-Prent vult aan dat eerst nu geïnventariseerd moet worden of 'er nog steeds het gevoel is dat er te veel zijn'. "Dat is wat we gaan ophalen en is het zo, wat kunnen we er dan mee?", kijkt ze vast vooruit.

Weidevogels

Het initiatief voor zo'n onderzoek komt uit de koker haar partij Gemeentebelangen. "We kunnen van alles optuigen om weidevogels te beschermen, maar als ooievaars jongen van andere soorten opeten, wordt dat ingewikkeld", zei Hempen-Prent, vorig jaar als lijsttrekker in een interview met de Meppeler Courant. De partij pleitte voor het stopzetten van vergunningen voor nestgelegenheden tot het onderzoek is afgerond.