Nesten gezocht voor takkensmijters

Het geluid is onmiskenbaar, een helder 'ka, ka'. En in de tuin zul je hem niet snel over het hoofd zien. De kauw is een kleine, zwartgrijze kraaiachtige met opvallende lichte ogen die graag van zich laat horen.

Het gaat niet goed met de kauw in Drenthe. Natuurspotter Bert Dijkstra zich af of dit iets te maken heeft met een gebrek aan nestgelegenheid.

Takkensmijters

Kauwen zijn monogaam en van oorsprong klifbewoners. De paartjes bouwen een eenvoudig nest van takken in uitsparingen in kliffen. Dat gebeurt op een bijzondere manier: ze gooien een tak de diepte in, in de hoop dat hij blijft steken. Is dat het geval dan kunnen er meer takken bij en is de basis voor het nest gelegd.

Deze techniek werkt ook prima in schoorstenen. Daarnaast nestelen kauwen in boomholtes, oude nesten van zwarte spechten, bosuilennestkasten maar ook in gaten in muren en onder dakpannen.

Woningnood

Die locatiekeuze is precies het probleem van de kauw. Hoe dat precies zit, lees je in het blog van Dijkstra.