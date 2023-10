Stroboscooplicht moet overlastgevende roeken in Nieuw-Buinen verjagen

'Al ruim vier jaar last van deze beesten'

De belangenvereniging is naar eigen zeggen blij met de aanpak. Bewoners in de omgeving van deze plek zijn dat ook. ''Al moet ik eerst nog wel even zien of het écht werkt", reageert Albert Wigchers, bewoner aan de Prins Bernhardlaan. "We hebben inmiddels al ruim vier jaar last van deze beesten. Er is ook al het een en ander geprobeerd om de overlast aan te pakken, maar tot nu toe met weinig resultaat."