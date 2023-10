Graven maken en schuilen voor raketten: vakantie in Israël krijgt totaal andere wending voor Emmenaar

Zingen en klappen

Als hij Ayelet getroost heeft, en er een raket overvliegt, zoeken ze samen met de andere vrijwilligers op de begraafplaats toevlucht in een betonnen bushokje. Je zou denken dat zo'n situatie voor veel onzekerheid zorgt, maar ook het tegendeel is waar, zo zag hij. "In dat bushokje begonnen mensen spontaan te zingen en te klappen. Een hartverwarmende situatie, en dat terwijl het gevaar op de loer ligt. Zo proberen ze samen kracht uit te stralen. In Israël is het verschil in geloofsovertuigingen groot, maar in deze oorlog vormen de moslims en Joden in Israël één grote familie. Dat voel je gewoon."