Bijzondere witte mol gevangen in Wijster

In Wijster is een zeldzame witte mol gevangen (Rechten: Gerard Metselaar)

Een van de mollen die Geert Prins uit Wijster gisteren ving is wit. Een bijzonderheid: witte mollen of albino's komen niet zo vaak voor.

"Ik had er wel eens van gehoord maar ik heb dit niet eerder bij de hand gehad", aldus Prins die elk voorjaar op mollenvangst gaat. Normaal gesproken is een mol zwart. De albino-dieren maken geen pigment aan en zijn daarom wit van kleur.

Het niet aanmaken van pigment is een eigenschap die beiden ouders in hun erfelijke materiaal moeten hebben - zonder dat ze zelf albino zijn - wil een nakomeling als albino ter wereld komen. Daarom komt het zo weinig voor. Ook het pigment in de ogen ontbreekt waardoor de dieren rode ogen hebben.

Witte kievit en blond kalfje

In de buurt van Stadskanaal werd eind 2017 een witte kievit gezien. Maar dat was waarschijnlijk een leucistische kievit en geen albino. Dieren of mensen met leucisme lijken erg op albino's maar de rode ogen ontbreken. Ook is het dier niet altijd volledig wit.

Begin dit jaar werd een wit kalfje geboren in de kudde Schotse hooglanders op het Hijkerveld. Ook daar was geen sprake van een albino. Het kalfje had een andere kleur vacht dan de ouders maar geen rode ogen.

