Meppeler ontkent doden bejaarde vrouw na elf jaar nog steeds

De 29-jarige Ehsan M. uit Meppel ontkent nog steeds dat hij in juni 2009 de hoogbejaarde Jannie de Kruys-Deen om het leven heeft gebracht. In november 2015 werd M. veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag. Vandaag was bij de rechtbank in Assen de eerste tbs-verlengingszitting in de zaak.

M. volgde de zitting vanuit de Groningse Van Mesdagkliniek via videoverbinding. Een van zijn behandelaars, die de zitting ook via zo'n verbinding op afstand volgde, vertelde dat de behandeling lastig verloopt omdat de Meppeler nog altijd ontkent dat hij iets met het misdrijf te maken heeft.

De kans op herhaling is vanwege M.'s houding nu niet in te schatten, waardoor hij ook nog niet op begeleid verlof mag. Blijft hij ontkennen, dan dreigt in de toekomst de longstay-afdeling, vertelde de deskundige. Daar zitten tbs'ers die nooit meer vrijkomen.

Gewurgd in bed

In de nacht van 16 juni 2009 vond een medewerkster van Woonzorgcentrum ABC de 88-jarige Jannie de Kruys-Deen half uitgekleed en vastgebonden op bed. Haar mond was afgeplakt met tape en ze bleek te zijn gewurgd. De medewerkster zag nog net een man via het openstaande raam wegvluchten.

Begin 2013 kon de jonge Meppeler na een DNA-match worden aangehouden. Hij had dat moeten afstaan, nadat hij in Meppel twee agenten had mishandeld. Ook bleek een vingerafdruk van hem op de tape te zitten, waarmee de hoogbejaarde vrouw was vastgebonden. Ehsan M. heeft desondanks altijd ontkent dat hij de dader is.

OM wil twee jaar verlenging

De man zit sinds begin mei 2018 in de Van Mesdagkliniek, nadat hij eerst twee derde deel van zijn celstraf heeft uitgezeten. Het Openbaar Ministerie wil dat de tbs met dwangverpleging opnieuw met twee jaar wordt verlengd. Daar zijn M. en zijn advocaat het ook mee eens.

De Meppeler is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij heeft onder meer PDD-NOS. Volgens zijn behandelaar gedraagt hij zich goed in de kliniek en werkt hij ook mee aan de behandelingen. "Maar het grootste struikelblok is dat hij het delict ontkent. Ondanks dat hij wel meewerkt, zijn we het in de basis dus niet met elkaar eens", legde de vrouw de rechters uit.

De rechtbank beslist over twee weken of de tbs met twee jaar wordt verlengd.

Lees ook: