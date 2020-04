Corona: meer besmettingen, een ziekenhuisopname en geen doden

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Drenthe is vandaag gestegen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het aantal doden is gelijk gebleven: in Drenthe is in totaal bij 31 mensen vastgesteld dat zij zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn 114 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, wat neerkomt op een patiënt meer dan een dag ervoor. Het totaal aantal besmettingen in onze provincie is met zes gestegen van 467 naar 473.

Landelijk

Het aantal Nederlanders dat aantoonbaar door het coronavirus is overleden, is toegenomen tot 4.795. Het RIVM heeft 84 nieuwe meldingen binnengekregen over overleden patiënten. Ook zijn er landelijk 84 nieuwe ziekenhuisopnames. Het aantal positief geteste personen is met 514 gevallen gestegen naar 39.316.

Overigens zijn de cijfers niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven.