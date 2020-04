Nood breekt wet voor besloten gemeenteraad Meppel

De gemeente Meppel heeft vanwege het coronavirus de afgelopen maanden geen gemeenteraden gehouden. Ze wilde wachten totdat digitaal vergaderen wettelijk mogelijk was. Nu breekt nood wet omdat een besloten vergadering wettelijk niet digitaal mag plaatsvinden.

Gemeenteraad moest over

Volgens de Meppeler Courant zou het bespreekstuk en de besloten vergadering van deze week gaan over het bestemmingsplan Noordpoort, het gebied tussen de Watertoren en het centrum van Meppel. De gemeente wil wederom een verouderd bedrijventerrein met zware industrie ombouwen naar een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren.

Waarom dit onderwerp in beslotenheid plaatsvindt, is onduidelijk. Ook voor enkele raadsleden. Zo besloten Jolida Voetelink (PvdA) en Janet Bos (D66) niet deel te nemen aan de gemeenteraad van dinsdagavond omdat zij het niet noodzakelijk vonden het stuk in beslotenheid te behandelen. Hierdoor werd het minimaal aantal gemeenteraadsleden dat nodig is voor een besluit, niet gehaald en moest de gemeenteraad worden overgedaan.

Belang onduidelijk

Na een nieuwe poging van gisteravond waar beide raadsleden wel aan deelnamen, is er alsnog een besluit genomen. "Ik ben in principe tegen vergaderen in beslotenheid", reageert Jolida Voetelink. "Maar in sommige situaties heeft de gemeenschap er belang bij omdat het dan bijvoorbeeld gaat over privégegevens. Dat belang was mij eerst niet duidelijk en daar heb ik nieuwe informatie over gekregen."

Het is de tweede keer in een korte tijd dat de gemeenteraad in Meppel haar besluiten achter gesloten deuren maakt. Ook de besluitvorming rondom de invulling van het Zwikkerterrein, een industrieterrein in het centrum wat geschikt wordt voor wonen, werken en recreatie, kon niet openlijk plaatsvinden.

'Behoorlijke bedragen'

Daar zouden volgens de wethouder Roelof Pieter Koning de zogeheten 'planschadekosten' besproken zijn. Kosten die de gemeente maakt zodra de grond van de eigenaar door het wijzigen van een bestemming minder waard wordt. In een eerder interview reageerde Koning als argument voor geheimhouding: "Het gaat om behoorlijke bedragen en tegelijkertijd hebben we weinig geld als gemeente."