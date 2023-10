Plan vakantiehuisjes Ansen krijgt iets andere opzet, zorgen omwonenden blijven

Niet 125, maar rond de 80 tot 90 luxueuze vakantiehuisjes moeten verrijzen in Ansen. Kontour Vastgoed heeft de plannen voor een groot vakantiepark iets gewijzigd. Zo gaat de ontwikkelaar niet meer alle huisjes zelf bouwen. Een gedeelte van de grond is verkocht aan het bedrijf Unbrick, dat ongeveer een derde van het plan op zich neemt. Toch blijven er zorgen bij omwonenden.

Vandaag kregen bewoners uit het dorp tekst en uitleg van Kontour over project 'Het Anser Erf' in dorpshuis de Bastogne. En de belangstelling was groot. Duidelijk is geworden dat Unbrick een lap grond heeft overgenomen van het bedrijf en als eerste begint met bouwen. Het bedrijf hoopt begin volgend jaar een start te kunnen maken. Er wordt gemikt op 38 woningen.

Zelfvoorzienende huisjes

Unbrick is een bedrijf dat vrij vlot vakantiehuizen in elkaar kan zetten. "In de eigen fabriek worden verschillende modules gebouwd, bijvoorbeeld een slaapkamer of een woonkamer. Eenmaal op locatie kunnen de modules zo in elkaar gezet worden. Het voordeel is dat een vakantiepark vrij snel vorm krijgt", vertelt Frank de Groot van Unbrick.

Daarnaast zijn de luxe huisjes volledig zelfvoorzienend. "Het is de bedoeling dat water wordt opgepompt en niet in het riool beland, maar juist schoon terug de natuur in kan vloeien", vult Merijn Storm van Leeuwen, oprichter van het bedrijf, aan. Zonnepanelen liggen op het dak en de stroom wordt opgevangen in een batterij. Unbrick zal de meeste nutsvoorzieningen aanleggen, daar kan Kontour bij de eigen bouw later van profiteren. Ook van de opgewekte stroom.

Unbrick is nog bezig met een project in Rolde, maar in februari volgend jaar hoopt het bedrijf dat de schop in Ansen de grond in kan. "Natuurlijk moeten we de vergunningen nog toegekend krijgen", zegt De Groot. Het bedrijf gaat de vakantiehuizen alleen verhuren, kopen is niet mogelijk.

'Lastige markt'

Kontour stelt dat de samenwerking met Unbrick een uitkomst is. De voorzieningen worden aangelegd en er kunnen vrij snel huisjes staan. Later kan Kontour dan zelf beginnen met bouwen terwijl een gedeelte van het park al vorm heeft gekregen.

Het bedrijf merkt dat het een lastige markt is om vakantiewoningen te verkopen. Dat is één van de redenen geweest om de plannen gedeeltelijk aan te passen. "We mikken nu op 45 tot 55 woningen van onszelf", vertelt Hielke Tillema, directeur van Kontour Vastgoed. "Unbrick heeft vrij grote erven, dat zal hetzelfde zijn bij onze huisjes."