Bovensmilde zoekt honderden adressen van 65-plussers voor bosje tulpen

Wij Zijn Bovensmilde is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die activiteiten in het dorp met 3400 inwoners organiseren. Zo hebben ze jaarlijks een gezamenlijke kaartenactie waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel in het dorp.

Kaartenactie leverde veel op

Vorige week werd op 1500 adressen een gratis setje van tien kaarten met opbeurende, ludieke en vrolijke teksten verspreid. Het aantal vrijwillige donaties daarvoor liep dit jaar hard op, mede doordat het goede doel is kwetsbare mensen in deze coronatijden een hart onder de riem te steken.

Rob den Hartog is één van de vrijwilligers die blij is dat de actie al bijna 1500 euro heeft opgebracht. "Bovensmilde heeft zich laten spreken. Daar kunnen we een hele hoop leuke dingen voor doen. We waren er allemaal stil van. En we worden er heel enthousiast van."

Leerkrachten en huisartsen in het dorp kregen van Wij Zijn Bovensmilde inmiddels al een pakket verse levensmiddelen van een plaatselijke boerderijwinkel als dank voor hun inzet. Begeleiders en cliënten van Cosis krijgen een patatdag aangeboden bij een café in het dorp. En het supermarktpersoneel kreeg een donatie voor een leuk personeelsuitje.

Oproep 65-plussers

En 65-plussers, die extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus, krijgen nog een bosje tulpen van een plaatselijke kwekerij. Volgens het CBS moeten er 650 in Bovensmilde wonen. Mede dankzij een oproep op radio Drenthe zijn er inmiddels 200 aanmeldingen binnen voor een bosje tulpen. Nu de rest nog.

De gemeente mag alleen die namen en adressen vanwege privacy-regels niet geven. Rob den Hartog: "Het rondbrengen van die tulpen hangt af van hoe snel we die adressen krijgen. Desnoods doen we het gefaseerd." Aanmelden van 65-plussers in Bovensmilde kan via info@wijzijnbovensmilde.nl