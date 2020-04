Uitvaartcentra worstelen met regels rouwbezoek: 'Het is schrijnend'

Als een dierbare overlijdt in deze coronatijd, mogen er nog maar 30 personen naar de uitvaart komen. Dat weten veel mensen. Tegelijkertijd heerst er veel onduidelijkheid over het bezoek aan een overledene in een opbaarkamer, waar familie en vrienden alsnog afscheid kunnen nemen in de dagen voorafgaand aan de begrafenis of crematie.

Zo is er het voorbeeld van een man uit Vries die zijn overleden vrouw wilde bezoeken. Hij mocht dat niet samen met zijn twee volwassen kinderen doen. "Het crematorium hanteert strikte regels: er mogen maar twee mensen in de opbaarkamer. We rijden er in één auto naartoe. Dat is toch krom?", laat de weduwnaar weten.

'Wij volgen voorschriften RIVM'

Ook Rouwcentrum De Boskamp in Assen hanteert de regel dat niet meer dan twee mensen tegelijkertijd in de opbaarkamer mogen zijn. "Het is verdrietig en schrijnend, maar wij volgen de voorschriften van RIVM", zegt Theo de Natris van De Boskamp. Het rouwcentrum heeft vijftien opbaarkamers. "Wij moeten de anderhalve meter afstand kunnen waarborgen. En dat lukt niet als we meer dan twee mensen toelaten. Dan wordt het in ons centrum te druk."

'Ik krijg het niet over mijn hart'

Piet Hunse van Uitvaartcentrum Beilen strijkt regelmatig zijn hand over het hart. "Ik weet wat de regels zijn, maar ik ga echt niet als een agent bij de deur staan om te controleren. Als het om een gezin gaat, dan krijg ik het niet over mijn hart de rest buiten te laten staan." Hunse weet dat er onderlinge verschillen zijn in het toepassen van de voorschriften van het RIVM. "Het is een groot grijs gebied."

Ook Jeanet Nijwening van Memento Mori in Zuidwolde kent de voorschriften van het RIVM. "Wij hebben het geluk dat we een grote ruimte hebben. Als er bezoek wil komen, zetten we de overledene in een grote ruimte zodat familie erbij kan, uiteraard op de gepaste afstand van anderhalve meter. Zo kunnen gezinnen toch bij elkaar zijn."

"Weet je, ik hanteer voor mezelf de regel: als ze gebruik maken van hetzelfde toilet mogen ze bij elkaar zijn", aldus Nijwening.

'Het beste ervan maken'

"Onze branche vergt maatwerk", legt Antoinette Rutgers uit. Rutgers werkt bij het crematorium Ommeland en Stad in Eelderwolde. "Elke situatie is anders, maar in deze bijzondere coronatijd scheppen strikte regels wel duidelijkheid. Daarnaast merken wij dat iedereen weet wat wel en niet mag in deze situatie; mensen passen zich aan. Het blijft ingewikkeld en beperkt, maar we proberen er samen met de familie er het beste van te maken. Wij richten ons op wat wel kan om zo goed mogelijk aan wensen tegemoet te komen."