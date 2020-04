PLOP verbijsterd over financiële tegenvaller rond sporthal Marsdijk

Stadspartij PLOP in Assen is verbijsterd. Assen krijgt van het rijk twee ton minder voor het verduurzamen van de Marsdijkhal, wat zo'n 2,7 miljoen kost. PLOP waarschuwde al in februari voor het risico. Maar dat werd in de wind geslagen door het college.

Nu blijkt uit een brief van het college aan de raad, dat al in januari bekend was dat een sportuitkering van het rijk, de zogenoemde SPUK-gelden, gewijzigd was. En dat dit nadelig voor Assen zou uitvallen.

'Niet verbaasd maar verbijsterd'

Pas vandaag informeert het college de raad dat de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) niet 467.000 euro wordt, maar 264.000 euro. "De gang van zaken hierin verbaast ons niet alleen, het verbijstert ons", stelt fractievoorzitter Henk Santing.

Assen wil de sporthal in Marsdijk de komende maanden aanpakken. De 31 jaar oude hal wordt gerenoveerd aan binnen- en buitenkant en energiezuinig gemaakt met isolatie, zonnepanelen en waterpompen. Stadspartij PLOP had bedenkingen over de SPUK-subsidie, en vroeg in februari bij herhaling in hoeverre die zeker was. Het college schatte het risico beperkt.

Informatie al op stadhuis

Maar op 10 januari, zo blijkt, deed de Hoge Raad al een uitspraak, waardoor de SPUK-uitkering voor gemeenten minder zou worden. Stadspartij PLOP constateert dat de informatie al in de tweede helft van januari in het stadhuis aanwezig was. Maar volgens het college is dat niet bij de verantwoordelijke projectleiding van de Marsdijkhal binnengekomen. Daardoor kwam de financiële tegenvaller pas begin maart aan het licht.

Ondertussen had de raad op 13 februari al de miljoeneninvestering goedgekeurd. "Helaas heeft de informatie elkaar net gekruist. Dat wij dit zo kort na de raad met u moeten delen, vinden wij zeer vervelend", aldus het college.

Flinterdun

Voorman Henk Santing van PLOP reageert woedend op de uitleg. "Uw tekst en uitleg over hoe alles net toevallig langs elkaar heen is gelopen, en dat de informatie het projectteam pas begin maart heeft bereikt, is flinterdun. Dat u vervolgens zo'n zes weken wacht met de raad hierover te informeren is verbijsterend. De raad informeren staat echt op één", stelt Santing.

Geen extra geld nodig

Volgens het college komt de aanpak van de Marsdijkhal verder niet in gevaar, en hoeft er ook geen extra geld op tafel te komen. De tegenvaller kan binnen het project opgevangen worden, omdat andere kosten lager uitvallen dan berekend. Wel schrijft het college dat er afspraken zijn gemaakt, 'om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen'.

Stadspartij PLOP noemt dit 'allesbehalve geruststellend'. Vooral omdat de partij bang is dat de post onvoorzien van 80.000 euro al op is, voordat het project begonnen is. Santing vindt het terecht dat het college er alles aan doet om 'dit soort onaangename verrassingen' te voorkomen. "Dat klinkt schuldbewust en nobel, en wat ons betreft is dat terecht."

Volgens het college is het ontwerpplan inmiddels definitief klaar en staat de klus nog steeds gepland tussen 15 mei en eind september. "Maar de planning kan nog worden beïnvloed door de gevolgen van de corona-uitbraak."

