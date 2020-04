Ziekte waart rond bij pimpelmezen

In korte tijd zijn in Nederland meerdere dode en zieke pimpelmezen gevonden. Om de oorzaak van hun dood te achterhalen, is onderzoek nodig. Daarom roept Sovon Vogelonderzoek Nederland op om dode en zieke pimpelmezen te melden. Daarnaast adviseren ze om voederplaatsen en vetbollen weg te halen.

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit Utrecht heeft in april tientallen meldingen binnengekregen van dode pimpelmezen. Ook in Drenthe zijn dode pimpelmezen gevonden. Albert de Jong, woordvoerder van Sovon Vogelonderzoek Nederland: "Vorig jaar was er in deze maand niets gemeld, nu hebben we voor Drenthe vier meldingen binnen."

Dat is nog niet zoveel, want veel mensen weten niet dat het belangrijk is om dode of zieke pimpelmezen te melden. Onderzoekers kunnen daarmee beter zicht krijgen op de ziekte. Dus heb je een dode of zieke pimpelmees gevonden? Geef het door bij dit meldpunt. Een zieke pimpelmees herken je doordat ie suf is, boller lijkt en niet schuw is.

Longontsteking

Het is nog niet duidelijk of het om dezelfde ziekte gaat waar veel vogels in Duitsland momenteel het slachtoffer van zijn. Bij onze oosterburen is onder pimpelmezen een uitbraak van een infectieziekte die longontsteking veroorzaakt. Daar zijn al tienduizenden pimpelmezen aan overleden. De Jong: "Deze vogels leggen geen grote afstanden af. Maar het kan zijn dat de bacterie wordt verspreid via voedertafels. Dan gaat het van mees tot mees en is er een kettingreactie."

Totdat het bekend is om wat voor ziekte het in Nederland gaat, is dus het advies: voederplaatsen leeghalen en vetbollen verwijderen.