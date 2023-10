Drentse huurprijzen in particuliere sector gaan door het dak

Huurprijzen stijgen vrijwel overal

Niet alleen in Drenthe stijgt de huurprijs in de particuliere sector, in vrijwel heel Nederland is een groei te zien bij vrije sector woningen. Noord-Holland kent nog altijd als enige Nederlandse provincie een vierkantemeterprijs boven de twintig euro. Nieuwe huurders betaalden in deze provincie 23,31 per vierkante meter, 6,3 procent meer dan een jaar geleden. Alleen in Hoofddorp en Apeldoorn daalde de prijs per vierkante meter licht.

Ook in Groningen en Friesland is een stijging te zien in de vrije huur sector. In Friesland (12,05) en Groningen (16,58) steeg de vierkantemeterprijs met respectievelijk 8,5 en 7,4 procent. Daardoor kun je alleen in Friesland goedkoper particulier huren dan in onze provincie.

Meer huurwoningen te koop

De stijging van huurprijzen in de particuliere sector komt volgens directeur Jasper de Groot van Pararius doordat er meer woningen uit de vrije sector van de huurmarkt te koop worden gezet. Van alle woningen die het afgelopen kwartaal te koop zijn aangeboden, is 7 procent afkomstig uit de vrije sector van de huurmarkt. Een jaar geleden was dit nog 4 procent. Particuliere beleggers besluiten om hun vrijgekomen huurwoning niet opnieuw te verhuren, maar te verkopen.