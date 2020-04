Financiële reserves Meppel slinken, toch optimisme in gemeentehuis

"We hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een grote stijging in de zorgvraag en zorgtarieven, waardoor het beschikbare budget ontoereikend was", valt te lezen in jaarstukken van 2019.

Ruim twee derde van de reserve sociaal domein werd gebruikt om de budgetten aan te vullen. Het gaat om zo'n acht ton. "Met name in de jeugdzorg, huishoudelijke hulp en de WMO-begeleiding zijn de tarieven en de zorgvraag meer gestegen dan waar rekening mee was gehouden."

Optimisme

Toch klinkt er optimisme door bij wethouder Jaap van der Haar. "We krijgen steeds beter grip op de kosten, waardoor we meer betrouwbare prognoses kunnen geven. De reserves laten een dalende lijn zien, omdat geld uit de reserve sociaal domein is benut en een nadeel van 1.019.000 euro al vorig najaar is gedekt uit de algemene reserve. Onze inspanningen blijven erop gericht de financiële positie te verbeteren."

Dat hoopt Meppel onder andere voor elkaar te krijgen door grondverkoop, net als afgelopen jaar. "Op alle beschikbare bedrijventerreinen zijn kavels verkocht. Er zijn steeds minder lege plekken. Daarom zijn stappen gezet om het kavelaanbod op korte termijn te vergroten."

Na de crisis

Hoewel er in het Meppeler stadhuis dus optimisme is over de ingezette koers, kan het coronavirus een lelijke spelbreker zijn. "De coronacrisis heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu niet te bepalen."