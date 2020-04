Lopen van de 4 Mijl van Assen kan nu elke dag

Dat is te danken aan een groot routebord, dat de organisatie vanmiddag heeft geplaatst in het Anne Frank Park in Marsdijk. Dat de vaste plek in september voor start en finish van het hardloopfestijn.

Op het grote 4 Mijl-bord staat ook een QR-code, waarmee een strava-app te downloaden is op de telefoon, met daarop de exacte looproute van de 4 Mijl van Assen. En onderweg zijn ook nog allerlei routebordjes te vinden, of op het wegdek, of op paaltjes langs de weg.

(tekst gaat verder onder de foto)

De route van de 4 Mijl van Assen is ook onderweg makkelijk te vinden (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

In beweging

Volgens Bertjan Marree van de 4 Mijl-organisatie haken ze hiermee in op de coronacrisis, waardoor sportactiviteiten grotendeels stil zijn komen te liggen. "We willen mensen op deze manier toch aan het bewegen krijgen. Dus lekker de 4 Mijl gaan doen, want zo ver is die afstand niet. Ook beginnende lopers kunnen met deze afstand goed uit de voeten. En ze hoeven dus niet te wachten tot 12 september. Zo kan iedereen die het wil de 4 Mijl van Assen alvast hardlopend afleggen. Elke dag maar weer. En anders op de fiets of wandelend. Als we mensen maar in beweging brengen. We hebben dit met de buurtsportcoach overlegd en met de gemeente, en die vonden dit een goed plan."

Zes scenario's voor 12 september

Voor 12 september vreest Marree 'met grote vrees', dat het Asser hardloopevenement niet door kan gaan zoals andere jaren. "Maar we blijven in kansen denken. Basisschoolleerlingen mogen nu wel weer sporten. Dus de kans dat ze 12 september mee mogen doen is groot, dan kunnen we in elk geval de kinderloop doen."

Wat er straks allemaal kan na 1 september, de datum tot wanneer grote evenementen verboden zijn, dat is volgens de organisatie koffiedik kijken. "Maar we hebben in elk geval zes scenario's bedacht. Eentje ervan is niet doorgaan, en dan schuiven we het een jaar door. En verder gaat het om scenario's voor alleen kinderen, of ook met jeugd tot 18 jaar, of voor iedereen, en dan ook met 1,5 meter afstand. We blijven ermee bezig, en zien uiteindelijk wel wat wel en niet kan. Maar in elk geval kan iedereen nu bewegen, en alvast trainen. Is het niet voor 12 september, dan voor over een jaar."

De 4 Mijl van Assen zou dit jaar voor de derde keer gehouden worden. Het is de opvolger geworden van de jaarlijkse Marsdijkrun.

De 4 Mijl van Assen kan elke dag gelopen worden

Lees ook: