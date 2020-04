De Drentse jeugd traint weer, herstart LTC Emmen valt in het water

Bij vv De Weide in Hoogeveen was het aan het begin van de avond een komen en gaan van auto's. De ouders hielden zich prima aan de protocollen die de club op haar website had gepubliceerd. Samen met HZVV en vv Hoogeveen probeert De Weide alles in goede banen te leiden. Te beginnen bij de jongste jeugd, die niet hoeft te denken aan de anderhalve meter-regel. "We benaderen onder meer de trainers met de vraag hoe zij dit zien. Maar bovenal is het heel leuk dat kinderen wel weer gewoon mogen voetballen", aldus voorzitter Tjeerd de With.

Bij hockeyclub De Hondsrug is ook de oudere jeugd welkom en, al was het soms moeilijk, iedereen hield zich keurig aan de regels. "We hebben ons eerst door een compleet boekwerk van reglementen doorgeworsteld en daarna hebben we meteen alles in gereedheid gebracht voor onze jeugd", laat Hageman weten. "We hebben een looproute gemaakt voor de jeugd die gaat trainen en voor de jeugd die net getraind heeft. Er zit steeds een kwartier tussen de trainingen, waarmee we sowieso contact kunnen voorkomen. Daarnaast mogen de ballen niet in de hand worden gepakt. Slechts één persoon, de coronaverantwoordelijke, mag na de training mét handschoenen alle ballen opruimen waarna alle attributen worden gedesinfecteerd."

Ook bij de oudste tennisclub van Emmen, LTC Emmen, dacht men gisteren de trainingen te hervatten maar die vielen letterlijk en figuurlijk in het water. "Het is alsof de duvel ermee speelt hè", lacht trainer Johan Koning in de regen. "Zeker omdat we deze week wat inlooptrainingen hadden voor jongens en meisjes die graag op tennis willen."