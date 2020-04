Wildernis in Drents-Friese Wold: 'Ondemocratisch plan' of 'foute beeldvorming'?

Er gaat in het Nationaal Park Drents-Friese Wold meer ruimte komen voor wilde natuur in een zogeheten 'stille kern' van 1600 hectare groot. Om dit voor elkaar te krijgen, gaan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten daar paden laten overwoekeren, paaltjes verwijderen en routes verplaatsen.

Dat is het plan van de Stuurgroep Regionaal Landschap, die zich sinds april 2018 bezighoudt met de plannen. Er kwam een overlegorgaan met de verschillende overheden en natuurorganisaties in het gebied. En er kwam een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de dorpen.

Eén week reactietijd

Begin 2019 volgde een inspraakavond in Zorgvlied waar honderden bewoners van zich lieten horen. De stuurgroep presenteerde twee weken geleden, op 15 april, het eindplan. Bewoners kregen tot 22 april de tijd om te reageren.

Volgens campinghouder en VVD-statenlid Johan Moes uit Wapse is het proces ondemocratisch. "Tussen februari 2019 en 15 april 2020 hebben we niets meer gehoord. En dan krijgen we vervolgens een week de tijd om te reageren. Erger kan het niet! Omwonenden hebben het gevoel dat ze wel kunnen reageren op de plannen, maar dat er niets mee gebeurt."

'Ongelofelijk kwaad'

In de digitale gemeenteraadsvergadering van de gemeente Westerveld deze week stelde CDA-raadslid Adri van der Weyde uit Dwingeloo vragen met dezelfde strekking. "Het CDA constateert dat er zonder overleg besluiten zijn genomen. (...) Als inwoners horen wat de uitkomst is, dan zullen ze ongelofelijk kwaad zijn."

Maar stuurgroep-voorzitter Henk van Hooft is het met de kritiek op de wijze waarop de plannen tot stand komen niet eens. Van Hooft: "Om te beginnen gaat het niet om inspraak, want dat suggereert dat er recht is op wijziging van de plannen. En dat is niet zo."

Proces van twee jaar

Van Hooft bezweert dat er al twee jaar lang overleg gaande is en dat de plannenmakers met alle belangen rekening houden. "Twee jaar geleden zijn mensen al met een rood potlood in de weer geweest om aan te geven waar we paden moeten open houden en waar niet. Vorig jaar is er een informatieavond geweest op grond waarvan we opnieuw aanpassingen hebben gedaan."

Dit jaar was er in februari opnieuw een overleg met gebruikers van het gebied, zegt Van Hooft. "Het eindresultaat zouden we in een inloopbijeenkomst presenteren, maar daar moest een streep door vanwege de corona-omstandigheden. We hebben daarom een nieuwsbrief geplaatst op de site en een uitleg gegeven met een filmpje op YouTube. Invloed op de planvorming is er niet meer. Maar als mensen zeggen dat sommige plannen raar zijn, dan kijken we daar alsnog naar, dan zou het stom zijn daar niet naar te kijken."

Beeldvorming moeilijk te tackelen

Volgens van Hooft zijn er organisatoren die zeggen hun fiets- of loopevenement zouden hebben afgezegd, omdat er te weinig routes over blijven. Maar dat klopt niet, zegt Van Hooft: "De lengte van het aantal routes is hetzelfde gebleven. In de beeldvorming is het tijdens het hele proces zo dat men zegt dat het Drents-Friese Wold minder toegankelijk zou worden. Dat is niet zo. We sluiten ook het stiltegebied niet af."

Van Hooft: "Dat de kritiek voortduurt, dat vind ik heel vervelend. Wij denken dat we het goed gedaan hebben. Er verandert wat voor mensen. Het is voor ons alleen moeilijk te tackelen dat de toegankelijkheid minder wordt, dat vind ik een hele lastige."

Nieuwe routes

Van der Weyde en Moes houden hun kritiek overeind. Van der Weyde zegt dat de 'uitkomst van de plannen helemaal niet in lijn zijn met de reacties van de bewoners' zoals zij die inbrachten in 2019. En Johan Moes zegt dat 'zelfs de klankbordgroepen vertellen dat ze niets gehoord hebben sinds vorig voorjaar'.

In juni, bij de volgende stuurgroep-vergadering, wordt het plan definitief vastgelegd. Als daarna de financiering rond komt, starten de werkzaamheden. "Uitgangspunt is dat geen route wordt weggehaald, voordat er een nieuwe route is aangelegd", aldus Henk van Hooft.

Volgens de plannenmakers is de laatste twee decennia weinig aandacht geweest voor de 'unieke natuurkwaliteit' in het Drents-Friese Wold. Zij willen daarom dat het Drents-Friese Wold op een paar manieren verandert. In delen van Berkenheuvel en rond de Oude Willem-Prinsenbos moeten de paaltjes en routebordjes worden verplaatst naar delen buiten de stille kern. De verharde fietspaden mogen wel blijven, maar de overige paden zullen niet meer onderhouden worden. Desondanks blijven wandelaars in de stille kern welkom, aldus de stuurgroep. Recreatieve mogelijkheden voor wandelaars, fietsers en ruiters nemen door deze herschikking van de natuur tot hun ongenoegen af. De stuurgroep zegt dat ze met afvaardigingen van gebruikers naar de toekomstwensen heeft gekeken en dat op plekken buiten de stille kern nieuwe routes komen.

