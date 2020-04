NAM sloopt gebouwen GZI Emmen alsnog, actiegroep teleurgesteld

Volgens hen is behoud van 'dit originele en speels gerealiseerde industrieel erfgoed' minstens zo belangrijk. Architectuurpunt Drenthe en het Berlage Architectuurcentrum hadden architectuurhistoricus Noor Mens ingehuurd om een rapport te maken en de waarde van de gebouwen te onderzoeken. "Het is een groot ensemble, niet een enkel gebouwtje. Dat is uniek", zei ze in januari. "Het is high-tech architectuur uit een periode, de jaren tachtig, waar het weer wat meer ging draaien om de vormgeving."

Hoge kosten

Toch gaat de NAM de gebouwen slopen. Ze hebben hoge energiekosten en het kost veel geld om ze toekomstbestendig te maken. Op de locatie van de voormalige GZI, de fabriek is inmiddels gesloopt, zijn plannen gemaakt voor een waterstoffabriek, een groengas-installatie en een zonnepark.

"Als we de gebouwen 2020-proof, of misschien zelfs geschikt voor het jaar 2040 willen maken, moeten ze bijna een halve eeuw achterstand inhalen. Dat is veel en kost veel geld", zegt woordvoerder Kirsten Smit. Ook gaan er in de toekomst lang niet zoveel mensen op de GZI werken als vroeger, dus zal er een overschot aan ruimte zijn. "We kunnen dan beter iets nieuws neerzetten dan deze gebouwen aanpassen. Er zaten ook veel mogelijkheden in de gebouwen die geschikt zijn voor de jaren '80 en '90, maar niet meer van deze tijd zijn. Ze voldoen gewoon niet meer aan de normen."

Het oude kantoorcomplex (Rechten: Jan Hulsegge)

'Rücksichtlos gesloopt'

De werkgroep is erg teleurgesteld. "De beslissing van de NAM valt te betreuren", reageert historicus Mens. "Straks is er niks meer van dergelijke architectuur over en dan wordt er achteraf gezegd dat het jammer is. Het is een waardevol complex. Ik denk dat de beslissing te snel genomen is, en dat is zonde."

Architect Johan Hamminga: "Unieke architectuur wordt rücksichtslos gesloopt. Het was netjes geweest als de werkgroep geïnformeerd was over de definitieve sloop. Ik heb er een naar gevoel bij."

Volgens Smit zijn zowel Architectuurpunt Drenthe en het Berlage Architectuurcentrum geïnformeerd over de sloop. "Dat is gebeurd in ons gesprek begin maart op het kantoor in Assen. Ik snap dat zij teleurgesteld zijn. We hebben ook langer naar hun alternatieven gekeken dan wij normaal doen, maar we zien geen andere mogelijkheid dan slopen. We hebben de gebouwen ook gratis aangeboden aan wie ze ook maar wilde hebben, want slopen is ook niet gratis, maar niemand wilde ze hebben."

