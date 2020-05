De evenementenbranche 'gaat altijd door', behalve nu

Voor Jaap de Vries uit Zeijen, die samen met Martijn van Sonderen het DJ-duo Zonderling vormt, betekent dat de komende periode geen shows meer. Regelmatig reist De Vries de hele wereld over vanwege de muziek, maar overal staat dat nu stil. "Het is jammer dat we niet naar onze fans kunnen. We hadden ons er al op voorbereid, maar het is wel heel erg zuur. Wij hebben het vooral te doen met alle organisaties, zzp'ers en horecamensen." Als die clubs en organisaties waar zij normaal draaien, verdwijnen dan heeft dat ook gevolgen voor het duo.

Behalve artiesten zijn er nog veel meer mensen die in de evenementenbranche werken, die het nu een lastige periode tegemoet gaan. Dennis Franke is één van hen. Met zijn bedrijf Easybookings uit Eelde, koppelt hij artiesten aan feesten en evenementen, zoals Donderdag Meppeldag of de Rodermarkt. Door de coronacrisis komt dat helemaal stil te liggen. "Er is deze zomer geen perspectief. Wij zijn afhankelijk van de vergunde evenementen. Er is her en der nog een artiest weg te zetten op een bruiloft of begrafenis, maar dat is helaas een heel klein percentage."

Uitzonderlijke situatie

In de dertig jaar dat Franke in deze branche zit, heeft hij nog nooit zoiets meegemaakt. "Ik heb altijd tegen iedereen gezegd: in de muziek kun je geld verdienen. Als het slecht gaat, kun je in de kroeg staan zingen", vertelt hij. "Ik zei vroeger altijd: toen de Titanic zonk, toen moest de muziek blijven spelen. Hoe crisis moet het zijn? Dit heb ik echt nooit verwacht! Ook de entertainment gaat dus niet door." Hij vindt het vervelend, niet alleen voor het bedrijf en zijn klanten, maar ook voor het publiek. "Ook het publiek wil vermaakt worden en feestjes hebben, maar dat zit er de komende tijd er ook niet in."

Op het kantoor in Eelde zitten ze normaal gesproken met z'n vijven, maar nu is Franke alleen. Hij heeft net een redelijk drukke periode achter de rug met carnaval, maar de echte drukte zou nog komen. "Vanaf Koningsdag gaat het normaal in één ruk door met een hele korte zomervakantie, tot eind september. Dat zijn onze drukste maanden. Dan praat je echt over miljoenen euro's die daarin omgaan. Dat verdwijnt nu gewoon als sneeuw voor de zon."

De Drentse Jaap de Vries van Zonderling (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Nieuwe mogelijkheden

Om de fans toch een extraatje te geven, speelt Jaap de Vries zo nu en dan tijdens een livestream op internet. Live kun je dan een bepaalde tijd genieten van de muziek van een artiest. "Die streams zijn met beeld op een toffe locatie. Dan draai ik niet alleen onze nieuwe muziek, maar ook muziek van anderen. Op die manier probeer je jezelf te prikkelen en geef je ook iets aan je publiek."

De Vries zegt dat hij geluk heeft dat hij naast zijn DJ-bestaan nog werkt bij het label Vision. Hij heeft daarom nog wel werk en is daarom niet volledig de dupe van de coronacrisis. Hij houdt zich voor dat label bezig met het verkopen en in de markt zetten van muziek. Omdat mensen thuis toch veel naar muziek luisteren, merkt het label daar niet veel van. De artiesten die onder dat label vallen, die merken dat juist wel. Aan De Vries is de taak om nieuwe dingen te bedenken om de artiesten in the picture te zetten.

Positieve gedachten

Ondanks dat de coronacrisis bij beide heren roet in het eten gooit, zijn ze positief gestemd. Een lichtpuntje voor De Vries is dat, nu hij thuis is, veel tijd heeft om muziek te maken. "Martijn en ik zitten heel veel in de studio. Dat prikkelt je weer op andere manieren en we hebben heel veel tijd om hier te pingelen en weer nieuwe muziek te maken."

Een buffer is er wel, meent Franke. Maar hij stelt wel de kanttekening dat geen enkel gezond bedrijf te lang zonder inkomsten kan. Maar hoe lang het nog gaat duren is koffiedik kijken, weet hij ook. "We zijn afhankelijk van een vaccin. Het is gewoon afwachten."