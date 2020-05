Noordenveld plaatst gedenkplaten bij oorlogsmonumenten

De gemeente Noordenveld heeft gedenkplaten bij de gemeentelijke oorlogsmonumenten geplaatst. Op de gedenkplaten staat informatie over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog die met het monument worden herdacht.

Naast de tekst staat een QR code. Door deze code te scannen met een mobiele telefoon wordt er gelinkt naar een website die meer informatie geeft over wat er gebeurd is op een specifieke plek of in een dorp.

"Het is belangrijk dat er informatie gegeven wordt over belangrijke gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente", aldus burgemeester Klaas Smid. " Naarmate de tijd verder gaat, dreigt die informatie meer naar de achtergrond te raken. Met de gedenkplaten hopen we de herinnering actueel te houden."