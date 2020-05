Genieten van de natuur thuis op de buis

Een ommetje mag maar in deze coronatijd wordt het afgeraden om tegelijk met z'n allen de natuur in te gaan. Daarom enkele kijktips waarmee de grote én kleine kijker thuis kan genieten van de natuur.

Familie Bosuil

De nieuwe webserie De Familie Bosuil van de Nieuwe Kolk gaat over de dagelijkse beslommeringen van een familie bosuilen in het Asserbos. Zij hebben ook last van de beperkende coronamaatregelen maar weten zich toch aardig te redden. Gymnastieken in het nest lukt en vader uil geeft wijze raad in de rubriek braakballen en snavelpraat. Elke week is een nieuwe aflevering te zien.

De Wilde Stad

Dieren leven vooral in de natuur en niet in de stad, waar je meer bakstenen dan groen vindt. Of toch niet? De Wilde Stad laat zien dat het juist in een stedelijke omgeving bruist van het dierenleven. De film opent met het citaat van Cruijff: "Je gaat het pas zien als je het doorhebt." Na het zien van deze film kijk je ongetwijfeld met andere ogen naar de stad.

De film kwam uit in 2018 en is via de website van De Nieuwe Kolk gratis te bekijken.

Lees ook:

Teaser Familie Bosuil