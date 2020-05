Corendon annuleert alle vluchten vanaf vliegveld Eelde tot eind juni

Na de uitbraak van het coronavirus besloot de reisorganisator in maart alle vluchten tot 1 juni te schrappen. Die maatregel is nu dus met ruim drie weken verlengd. Vakantiegangers die in de laatste week van juni zouden vertrekken, horen binnenkort waar ze aan toe zijn, schrijft RTV Noord.

Voucher

De gedupeerde reizigers zijn inmiddels per e-mail op de hoogte gebracht. Zij krijgen een voucher aangeboden, die eventueel ook kan worden gebruikt voor het boeken van een vakantiewoning in Nederland.

In het zomerseizoen, dat op het punt stond te beginnen, zou zes keer per week een vliegtuig van Corendon vertrekken van Groningen Airport Eelde: naar Antalya op maandag en donderdag; naar Bodrum op dinsdag en vrijdag; en naar Kreta op donderdag en zondag.

SunAir en Transavia

Reisorganisatie SunAir vliegt tot en met 28 mei niet naar de Kanaaleilanden vanaf vliegveld Eelde. Transavia voert tot en met 27 mei geen vluchten uit op Kreta en Mallorca.

Groningen Airport Eelde heeft in verband met de coronacrisis de openingstijden aangepast. De luchthaven is tot 1 juni geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur. Buiten die tijden is de luchthaven geopend voor spoedeisende en medische vluchten. Ook worden mogelijk ad hoc vluchten op aanvraag afgehandeld, omdat Groningen Airport Eelde onderdeel is van de kritische infrastructuur en vitale processen in Nederland. Het restaurant en de luchthavenshop zijn gesloten.