Renovatie onderduikershol Valthe voltooid: 'Het verhaal moet verteld blijven worden'

De renovatie kostte 60.000 euro en was nodig omdat het hout rondom het hol verrot was. Het was daardoor niet meer veilig het onderduikershol te betreden.



Vertraging



De officiële opening had eigenlijk op 11 april plaats moeten vinden, de periode waarin Drenthe 75 jaar geleden werd bevrijd. Maar door corona liep het project wat vertraging op. Het nieuwe doel was de renovatie voor 4 en 5 mei te voltooien.

"We hebben er hard voor gewerkt, en het is gelukt", zegt Rinus van Venrooij van Plaatselijk Belang Valthe.



Rot hout

Met duurzame materialen is het hol weer opgebouwd. Zo heeft het nieuwe onderduikershol betonnen keerwanden, die weer met hout bekleed zijn. Van Venrooij: "Dat is luxer dan de onderduikers ooit hebben gehad, maar het gaat er ook om dat het verhaal verteld blijft worden."



De grootste verandering zit hem in de informatievoorziening. "Die is beter dan voorheen. Er hangen nu informatiepanelen in het hol, die het verhaal vertellen."

Onderduikershol voor de renovatie (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)



Joodse onderduikers



In de oorlog hielden zestien Joden zich verborgen in het hol. Ze zaten daar negen maanden. Door verraad moesten ze verkassen naar een hol dieper in het bos, waar ze de rest van de oorlog uitzaten.



Johan Withaar van Historisch Emmen verdiepte zich in de wetenschappelijke achtergrond van dit verhaal. "Deze zestien mensen hebben het allemaal overleefd", vertelt hij. "Dat is voor zover ik weet uniek in Nederland."



Dodenherdenking



Het 4 mei comité Valthe - Klijndijk houdt maandag een besloten herdenkingsbijeenkomst bij het monument bij het onderduikershol. Door corona kan daar niemand bij zijn, maar de herdenking wordt wel live uitgezonden op hun website.