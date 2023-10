Noordenveld schrijft zwarte cijfers en verhoogt OZB

Iets meer dan een half miljoen houdt de gemeente Noordenveld over op de begroting voor 2024. Maar het ontkomt niet aan een verhoging van de ontroerende zaak belasting (OZB).

Dat zegt wethouder Alex Wekema (PvdA/GroenLinks). De wethouder financiën benadrukt dat de OZB 'slechts' met drie procent stijgt en daarmee achterblijft op de groeiende inflatie. "De financiële ruimte is beperkt", aldus Wekema.

"De oplopende rentelasten dwingen ons tot grote voorzichtigheid", vervolgt hij. "Toch lukt het ons om te blijven investeren in de ambities uit ons coalitieakkoord: woningen bouwen in een hoger tempo, duurzaamheid vergroten, vanuit het sociaal domein onze inwoners ondersteunen en onze verantwoordelijkheid nemen in de vluchtelingenopvang."

Ravijnjaar

Wekema beoordeelt de huidige financiële situatie van de gemeente Noordenveld met een 7,5. "Ik denk dat we op de goede weg zijn", legt hij uit. "Drie jaar geleden noteerden we door onvoorziene problemen rode cijfers . Sindsdien zijn we langzaamaan de reserves weer gaan aanvullen."

Met het welbekende 'ravijnjaar 2026' in zicht, houdt Noordenveld wel een slag om de arm. Er wordt in dat jaar een tekort van 1,5 miljoen euro verwacht en daar wordt nu al geld voor apart gezet.

Lasten omhoog

Ondertussen wil Noordenveld door met woningbouwplannen in Roden-Zuid, Roden-Noord, Peize-Zuid en allerlei bestaande plekken binnen dorpen en wijken. Het dorp Nietap wacht op besluitvorming voor een nieuw te bouwen school en rioleringen in 'jaren '70-wijken' moeten worden aangepakt. "Ondertussen proberen we de gemeentelijke lasten voor inwoners zo laag mogelijk te houden", aldus wethouder Robert Meijer (VVD).

Toch wordt de OZB dus verhoogd, en wel met drie procent. De tarieven voor de afvalinzameling en rioolheffing gaan ook omhoog.