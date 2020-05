Coronacrisis kost hogeschool NHL Stenden vijf miljoen euro

NHL Stenden verwacht dat de coronacrisis de hogeschool zo'n vijf miljoen euro gaat kosten. In dat bedrag wordt rekening gehouden met een lagere instroom van nieuwe en buitenlandse studenten en ook het wegvallen van inkomsten uit onderzoek. NHL Stenden heeft in Drenthe vestigingen in Emmen, Meppel en Assen.

Voorzitter Erica Schaper van het college van bestuur verwacht dat de hogeschool de komende tijd goed naar de kosten moet kijken. Het college van bestuur heeft een aantal scenario's laten doorrekenen. "Het is voor een groot deel koffiedik kijken", zegt Schaper tegen Omrop Fryslân. "We kunnen wel zien dat veel onderzoek in opdracht gestopt is, projecten die niet doorgaan. Die geldstromen missen we. Plus dat er een lagere instroom van studenten gaat zijn." Toch plaatst ze al een kanttekening: "Wat wij hebben valt in het niet bij andere sectoren zoals de horeca en het toerisme. Daar gaan de inkomsten in één keer naar nul."

Verlies te dragen

De verwachting is dat NHL Stenden het verlies kan dragen. Eenvoudig wordt dat echter niet, zegt Schaper: "We kunnen wel wat hebben, maar we zijn niet een hogeschool met dikke bankrekeningen. Het gaat iets vragen van de organisatie. We zullen zuinig aan moeten doen en naar de kosten moeten kijken."

Er is constant overleg met alle betrokken partijen. Zo willen de hogescholen en universiteiten samenwerken om te kijken of ze kunnen worden gecompenseerd voor het wegvallen van het onderzoek en de verwachte lagere instroom van studenten.