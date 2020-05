Hartman Expeditie koopt extra grond: 'Vrachtwagens staan nu opgestapeld'

Hartman Expeditie gaat uitbreiden in Nieuw-Amsterdam. Het bedrijf, specialist in het vervoer van groente en fruit naar Scandinaviƫ, heeft een perceel gekocht van de gemeente Emmen.

Het stuk grond van 15.000 vierkante meter ligt naast het hoofdkantoor en het distributiecentrum van het bedrijf, gelegen aan de A37 op bedrijventerrein De Tweeling. Hartman Expeditie heeft het aangekochte perceel nodig voor het groeiende wagenpark. Het bedrijf sloeg de afgelopen maanden de handen ineen met branchegenoten Brinkman Transport en J.P. Vis.

Noodzakelijk

"Onze vrachtwagens staan tegenwoordig zo'n beetje opgestapeld. Vooral in het weekend is het erg vol op het huidige terrein", legt oprichter Ronald Hartman uit. "Het aankopen van dit stuk grond was noodzakelijk. Onze parkeergelegenheid moet worden vergroot."

De gesprekken met de gemeente over de overname van het perceel verliepen volgens Hartman in goede harmonie. "Het zijn heel aardige mensen, echte bruggenbouwers." Hoeveel Hartman Expeditie voor de grond heeft overgemaakt, wil de oprichter niet kwijt.

Wasstraat in ijskast

Volgens Hartman zal de eerste steen over vier weken gelegd worden. Het gehele terrein moet in januari volgend jaar ingericht zijn. "Ik had nog wat andere plannen, zoals een wasstraat, maar dat hebben we vanwege de coronacrisis helaas in de ijskast gezet."