Oekraïners verhuizen van hotel naar oude gemeentewerf in Roden

Vijftig Oekraïners, die nu nog in het Fletcher Hotel Langewold in Roden zitten, verhuizen uiterlijk 1 januari 2024 naar de voormalige gemeentewerf aan de 1e Energieweg in Roden.

De gemeente Noordenveld is al langer op zoek naar nieuwe plekken om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, omdat de opvang in het hotel erg duur en niet wenselijk is. "Je wilt vluchtelingen niet te lang in een hotel laten zitten, omdat ze bijvoorbeeld niet zelf kunnen koken", zegt wethouder Alex Wekema (PvdA/GroenLinks).

In mei van dit jaar werd bekend dat zo'n veertig Oekraïners terecht konden in het pand van voormalig dierenpraktijk Hopmans. Omdat het contract met Hotel Langewold dit jaar afloopt, werd voor de overige vijftig Oekraïners nog een plek gezocht. Met de oude gemeentewerf - die leegstaat nu er aan de Ekkelkamp een nieuwe werf staat - is die locatie er gekomen.

Maximaal twee jaar

Wethouder Wekema zegt dat de gemeente Noordenveld nu erg druk is met het gereedmaken van de nieuwe locatie. "We kijken hoe we de huisvesting willen regelen. Dat kan met units, chalets of een inpandige verbouwing. Het is nog niet zeker, maar er is wel haast geboden want we moeten het dit jaar voor elkaar hebben."

De vluchtelingen kunnen maximaal twee jaar verblijven aan de 1e Energieweg. "Twee jaar is écht het maximum, want we willen de oude gemeentewerf afstoten. De afstoot van het gebouw zit ook in de dekking voor het nieuwe gebouw."

Veel druk

Met het vertrek van de vijftig Oekraïners komt er nog geen einde aan de opvang in Hotel Langewold. "Deze week zijn er weer 28 nieuwe Oekraïense vluchtelingen bijgekomen in het hotel", zegt Wekema. "We hebben nog tot 1 januari om voor hen een oplossing te vinden."