Feest bij NHL Stenden in Emmen en Meppel: vijf opleidingen krijgen toppredicaat

Een feestje op de NHL Stenden-locaties in Emmen en Meppel. Vijf opleidingen hebben het toppredicaat gekregen in de Keuzegids hbo 2024. Dat betekent dat ze volgens de gids tot de beste opleidingen van Nederland behoren.

In Meppel werd vanochtend met de leerlingen een feestje gevierd. Zowel de internationale pabo als de internationale lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs is bekroond. Het is de eerste keer dat deze opleidingen het toppredicaat krijgen. "Daar stonden we zelf van te kijken. Een aangename verrassing", lacht vestigingsmanager Ton Gelmers. "Ik heb er nooit bij stilgestaan dat je een topopleiding kunt worden. Maar we zijn over de magische grens van 75 punten gegaan."

De Keuzegids hbo brengt elk jaar alle hbo-opleidingen in kaart. Alle opleidingen krijgen een score die is gebaseerd studiesucces, kansen op de arbeidsmarkt en de Nationale Studenten Enquête, die jaarlijks wordt ingevuld door bijna 300.000 studenten.

Bekroning

Dat de pabo-opleiding in de prijzen is gevallen, voelt voor Gelmers als een bekroning. "Die opleiding bestaat sinds 12 jaar in Meppel. Zeven jaar geleden werd het een onafhankelijke opleiding. Sinds die tijd zijn we heel gestaag gegroeid van 60 punten tot 78 punten vandaag. Dat je op deze manier door studenten gewaardeerd wordt, dat vind ik het mooiste compliment."

"Maar dat gevoel van waardering heb ik al jaren, net als dat we veel positieve reacties van de scholen krijgen waar onze studenten stagelopen en werken", zegt de Meppeler vestigingsmanager, die volgend jaar met pensioen gaat. "Daarom maak ik me ook geen zorgen om volgend jaar. Het zou leuk zijn als we een topopleiding blijven. Maar mochten we een paar punten inleveren en niet meer het predicaat topopleiding krijgen, ligt daar waarschijnlijk niemand wakker van."

Dat de internationale lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs ook bekroond is, is volgens Gelmers een cadeautje. De eerstejaars leerlingen zitten pas sinds dit schooljaar in Meppel op school. Volgend schooljaar verhuizen ook de andere leerlingen vanuit Groningen naar Meppel.

Winst en verlies

Niet alleen in Meppel was er een feestje, ook op de locatie van NHL Stenden in Emmen werd de taart aangerukt. Net als vorig jaar kregen drie opleidingen het toppredicaat in de Keuzegids. De opleiding Leisure & Events Management behoudt het predicaat en daar zijn de opleidingen Chemie en Industriële Automatisering en Robotica bijgekomen. Dat betekent tegelijkertijd dat opleidingen Finance & Control en Hotel Management het predicaat hebben verloren.

Annette Verhoef, vestigingsmanager van NHL Stenden in Emmen, is tevreden over de uitkomsten. "We zijn een relatief kleine vestiging met 25 studies, waarvan er 14 door de Keuzegids hbo zijn beoordeeld. Dat heeft te maken met allerlei voorwaarden, zoals het minimaal aantal studenten dat een opleiding volgt. Dan is het heel mooi dat we zo goed scoren. Niet alleen voor de studenten maar ook voor de docenten geeft dat een boost. Ook fijn dat Robotica als nieuwe opleiding direct zo'n goede waardering krijgt."

Verhoef ligt er niet wakker van dat Finance & Control en Hotel Management het predicaat zijn kwijtgeraakt. "Je moet 75 punten halen om het toppredicaat te krijgen, maar deze opleidingen scoren nog steeds goed. Eén van de opleidingen komt bijvoorbeeld net een puntje tekort voor het predicaat. We zijn er nog steeds heel tevreden over."

Nieuwe studenten

In Meppel verwacht vestigingsmanager Gelmers niet dat er dankzij de topopleidingen ineens heel veel meer studenten zich inschrijven. "Misschien is het voor een aantal studenten erg belangrijk, dus wie weet komen er een paar extra. Maar een heleboel? Nee."

"Je ziet aan de instroomcijfers dat het wel degelijk effect heeft", vult Verhoef aan. "Maar je kan afvragen welke rol deze predicaten daarbij spelen. Het staat in elk geval vast dat wij toch blijven groeien in een regio waarin er steeds minder jongeren zijn."

Topjaar