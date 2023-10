Weghalen drempels Coevorderstraatweg Noordscheschut voorlopig uitgesteld

Het verwijderen van de drempels op de Coevorderstraatweg in Noordscheschut is voorlopig uitgesteld. Aanwonenden maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van de straat. De gemeente gaat daarom eerst gesprekken voeren met de buurt.

Volgende week zouden de werkzaamheden beginnen, maar inmiddels zijn de werkborden langs de weg verdwenen. "Met de gesprekken hopen we dat we samen met de bewoners kunnen kijken hoe we de weg alsnog veiliger kunnen maken als de drempels verdwijnen. Daarom zijn de werkzaamheden voorlopig opgeschort", laat de gemeente weten. "Het plan om ze uiteindelijk weg te halen is er nog steeds."

Busdrempels

Het eerste gesprek is woensdag gevoerd. Bewoners hebben de komst van busdrempels voorgelegd, maar dat lijkt geen optie. "Voor auto's is dat onhandig volgens de gemeente", aldus een bewoner. Langs de weg staat er een grote bomenrij die ervoor zorgt dat het zicht op de weg slecht is. Een aantal daarvan weghalen lijkt onhaalbaar, aangezien het om monumentale bomen gaat. Over een aantal weken staat er weer een bijeenkomst gepland.

Deadline

Het weghalen van de drempels heeft te maken met de bezuinigingen van het OV-bureau in Drenthe en Groningen. De Coevorderstraatweg ligt op de busroute van Hoogeveen naar Emmen, maar de drempels zouden volgens het bureau voor vertraging zorgen. Verdwijnen ze niet, dan rijdt de bus niet meer door Noordscheschut. En dat wil de gemeente voorkomen.

Maar het plan om de drempels weg te halen ligt gevoelig bij bewoners van de weg. Ze bestempelen de straat als racebaan. Ook vinden ze de Coevorderstraatweg onoverzichtelijk vanwege een rij grote bomen. Ze benoemen dat het gevaarlijker wordt voor jonge kinderen die oversteken. Als de drempels verdwijnen, dan is het volledig gedaan met de verkeersveiligheid denkt de groep.

Het OV-bureau heeft de gemeente Hoogeveen een deadline meegegeven. Voor december moeten de drempels weg zijn. De gemeente stelt dat het OV-bureau inmiddels op de hoogte is van de situatie met de aanwonenden. "Ze willen meedenken in het proces. Wanneer en hoe dat moet gaan verlopen weten we nog niet precies."

Slechte communicatie

De bewoners van de Coevorderstraatweg voelen zich niet goed meegenomen in de plannen van het gemeentebestuur. Ze hekelen de manier waarop er gecommuniceerd wordt. Tijdens de raadsvergadering vorige week maakten ze hun ongenoegen over de plannen nogmaals kenbaar.