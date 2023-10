Woningeigenaar Bovensmilde: 'Ik voel me belazerd door deze drugscriminelen'

'Het verbaast me niets'

Buurtbewoners zijn niet erg geschrokken van de politie-inval. "Ik weet er verder weinig vanaf, maar het verbaast me niets'', zegt een buurman. "Zo'n twintig tot vijfentwintig jaar geleden werd op dat adres al eens een wietkwekerij opgerold, kan ik me herinneren. Wat me de laatste tijd opviel, was dat het er een komen en gaan van auto's was." Dat laatste bevestigt ook een buurvrouw verderop. Over de inval zegt ze: "Het moest er een keer van komen."

Dat er eerder een wietkwekerij was in de woning aangetroffen, bevestigt de woningeigenaar.

Meerdere invallen, tot nu toe tien aanhoudingen

De politie-inval in Bovensmilde maakte onderdeel uit van een reeks van meerdere invallen in Drenthe, Friesland en Groningen. Bij die invallen zijn naast de chemicaliën in Bovensmilde, op andere plekken een professioneel drugslab en illegaal vuurwerk gevonden.

Ook zijn er doorzoekingen gedaan in bedrijfsloodsen en woningen in Noord-Nederland. Daar zijn nog cocaïne, hennep en tweeduizend kilo illegaal vuurwerk gevonden. Bij de verschillende invallen zijn dinsdag in totaal tien mensen aangehouden. Omdat het onderzoek nog gaande is, sluit de politie meerdere aanhoudingen niet uit.

Vaak in leegstaande schuren in het buitengebied

Ondermijning is wanneer de grenzen tussen de bovenwereld en onderwereld vervagen. Deze ondermijningsonderzoeken zijn gericht op georganiseerde criminaliteit in soft- en harddrugs, vuurwerkhandel en witwassen. Criminelen zoeken bewust vaak naar afgelegen plekken zoals leegstaande schuren of boerderijen in het buitengebied, omdat hun praktijken daar minder opvallen. De locatie in Bovensmilde was ook zo'n plek.