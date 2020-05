Eén (online) plek voor duurzame streekproducten

Om liefhebbers van lokale, duurzame producten toch op de aanbieders in hun buurt te wijzen, hebben de Natuur- en Milieufederaties de GoodFoodClub.nu gelanceerd.

Drentse deelnemers

Op het platform staan negentien Drentse aanbieders waaronder boer Sil uit Dwingeloo, biologisch dynamisch landbouwbedrijf Santing Meyling uit Ruinerwold en de boerderijwinkel met biologisch vlees Boerenbeef in Nieuw Balinge. De komende tijd wordt het platform aangevuld met nieuwe aanbieders. Veel van hen merken dat de vraag van consumenten groeit. "Mensen hebben, of nemen, meer de tijd om zelf te koken en verdiepen zich ook meer in de ingrediënten", zegt Elvira van Maanen van Boerenbeef.

Lucia Meyling van de boerderijwinkel van Santing Meyling in Ruinerwold merkt ook dat het drukker wordt. "Je ziet meer mensen uit de buurt, die nu denken we gaan het lokaal en dichtbij zoeken. Met het mooie weer zitten mensen rustig buiten op elkaar te wachten in het zonnetje, hoewel binnen wachten nu ook kan. Mensen kopen ook meer, want ze willen de boodschappenmomentjes beperken."

Boer Sil verkoopt zijn biologische groenten op de markt in Frederiksoord en in een kraampje bij zijn bedrijf. "Er is een stuk meer vraag, de markt is al veel drukker. Het is wel lastig om te bedenken hoe je omgaat met de nieuwe situatie. Wij hebben ervoor gekozen om zelf de producten te pakken voor de klanten op de markt."

Adressen en meer

Op de nieuwe website vind je de adressen van deelnemende aanbieders bij jou in de buurt en een agenda met activiteiten die te maken hebben met duurzaam voedsel. Ook online pakketten en restaurants die werken met lokale producten worden vermeld op het platform.

Steuntje in de rug

Het initiatief is bedoeld als ondersteuning voor de ondernemers die normaal gesproken aan restaurants, festivals en cateraars leveren. "We hopen dat we met de GoodFoodClub de duurzame boeren een steun in de rug geven en consumenten kunnen overtuigen om ook na de crisis vaker te kiezen voor duurzaam en lokaal", aldus Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe.