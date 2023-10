Verkeersinfarct dreigt in voorjaar op Julianaplein in Groningen

Al jaren wordt er gewerkt aan de drukste kruising van het Noorden, om het verkeer er in de toekomst soepel door te laten rijden. Het einde daarvan komt nu in zicht. Maar voor die tijd moet het nieuwe Julianaplein eerst worden aangesloten op onder meer de A28 vanuit Drenthe. Dit gaat vanaf 22 maart vijf maanden lang 'ernstige verkeershinder' opleveren, meldt RTV Noord

Om het verkeer vanuit alle windhoeken te laten doorstromen, is het nodig dat er dagelijks 80.000 auto's minder gaan rijden. Dat is twintig procent minder dan wat er nu elke dag rijdt. "Lukt dit niet, dan loopt het verkeer gegarandeerd vast", laat Groningen Bereikbaar weten. Daarom doen zij een dringende oproep aan weggebruikers om de auto zo veel mogelijk thuis te laten staan en in plaats daarvan met de fiets of het openbaar vervoer te reizen.