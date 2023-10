Zestig nieuwe struikelstenen Hoogeveen: 'Er is nu iets tastbaars'

Ze is één van de nabestaanden die vandaag aanwezig is bij de onthulling van zestig nieuwe struikelstenen in Hoogeveen. De stenen van haar grootouders hebben een plekje gekregen in het centrum. In de Tweede Wereldoorlog werden tweehonderd Joden uit Hoogeveen weggevoerd en vermoord. Met de struikelstenen worden ze herdacht.