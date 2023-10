Nieuwe beloftes voor omwonenden Ter Apel: 'Ze zijn boos en ze hebben gelijk'

Het gesprek ging over de overlast van zogenaamde 'veiligelanders': asielzoekers uit landen die als veilig worden gezien door de Nederlandse overheid. Asielaanvragen maken daardoor weinig kans. Deze groep veroorzaakt veel overlast in Ter Apel en omliggende dorpen zoals Nieuw-Weerdinge. Al vaker zijn door de landelijke overheid toezeggingen gedaan om die overlast aan te pakken.

Incidenten nemen toe

De burgemeester ziet ook dat de incidenten in de tussentijd toenemen. Vorige week nog werd een asielzoeker in Ter Apel achterna gerend door een burgerwacht en zo'n veertig inwoners uit Nieuw-Weerdinge na een vermeende diefstal.

"Dat moeten inwoners niet doen. Dat is link aan alle kanten, niet alleen voor de asielzoekers, maar ook voor de bewoners. Aan de andere kant snap ik het wel. Het is een soort wanhoop, het idee is: dan doe ik het zelf wel", vindt Van Oosterhout.

'Achterdeur op slot'

Staatssecretaris Eric van den Burg komt volgende week met een brief met daarin nieuwe toezeggingen. De gemeenteraad van Westerwolde dreigt inmiddels met een rechtszaak als de problemen niet worden aangepakt. "Ons vertrouwen dat de staatssecretaris nu zijn beloftes wel nakomt is niet erg groot, maar we willen hem nog wel een laatste kans geven", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Eize Hoomoedt bij RTV Noord namens alle partijen. 'Wij tolereren geen verdere uitstel van de beloofde maatregelen,' licht hij toe.

De staatssecretaris ziet dat het geduld bij de gemeenteraad opraakt nu hij weer om extra tijd moet vragen. "Ze zijn gewoon boos. En ze hebben gelijk." Van den Burg wil laten zien dat het niet tot een rechtszaak hoeft te komen. "Ik snap dat bewoners denken: 'jaja, het is steeds praten'. De enige manier om geloof terug te krijgen is door dat te koppelen aan daden en werkelijk te zien dat er minder overlast is in Nieuw-Weerdinge of Westerwolde, Ter Apel."