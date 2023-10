Tachtig jaar na de opstand in Sobibor: 'Als je wil dat het nooit meer gebeurt moeten we daar samen voor zorgen'

"In Sobibor zijn meer dan 34.000 joden uit Nederland vermoord." Bertien Minco, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork leest de tekst op die op het monument De Tekens van Westerbork staat.

Zaterdag is het tachtig jaar geleden dat er een opstand uitbrak onder zo'n zeshonderd gevangenen in het Poolse vernietigingskamp Sobibor. Het was de enige keer dat gevangenen in een nazi-kamp in opstand kwamen.

Allerergste

"Sobibor was, samen met een paar andere kampen daar in de buurt, echt het allerergste van het allerergste. Er was geen ontkomen aan. Het was alleen op vernietiging gericht. Van de 34.000 Nederlanders die vanuit Westerbork werden gedeporteerd hebben maar 18 van hen het overleefd", duidt Minco de verschrikkingen.

In Sobibor stierven tussen eind april 1942 en oktober 1943 naar schatting tussen de 170.000 en 250.000 mensen. Vanuit Westerbork vertrokken 19 transporten naar het Poolse vernietigingskamp. "Zoals de nazi's dat deden hadden ze personeel nodig om de mensen van hun bezittingen te ontdoen, de gevangenen op te halen en te verbranden. Dat moesten de andere gevangenen doen. Maar zij wisten ook dat wanneer er geen nieuwe transporten kwamen, dat zij dan de volgenden zouden zijn die naar de gaskamers moesten."

Opvallende rol Nederlander Jacobs

Met de moed der wanhoop werd daarom een opstand beraamd. Daarbij speelde de Nederlander Jozeph Jacobs een belangrijke rol. "Hij was een kapitein in het leger", vertelt Minco. Ook hij werd vanuit Kamp Westerbork naar Sobibor gedeporteerd en daar te werk gesteld. Met de Poolse gevangenen beraamde hij een eerste plan voor de opstand. "Maar dat kwam uit. Tijdens de verhoren stapte Jacobs naar voren en zei 'Ik was het, ik heb het voorbereid en niemand anders'. Hij is onmiddellijk vermoord, samen met 70 andere Nederlanders. Maar met zijn actie heeft hij de Polen wel het leven gered."

Het verhaal van de heldenrol van Jacobs wordt beschreven in het boek Het donkerste donker van onderzoeksjournalist Rosanne Kropman. Zij zocht uit wie deze Nederlander was.

"De plannen van Jacobs waren een voorloper van de opstand van 14 oktober 1943, waar hij toen al samenwerkte met de Poolse Aleksander Peczerski en Leon Feldhendler. Bij die tweede opstand konden de Poolse Joden, die dankzij het zwijgen van Jacobs gespaard bleven, wel ontkomen."

Bestaan uitwissen

Na de opstand, die werd overleefd door slechts tientallen gevangenen, maakten de nazi's het kamp met de grond gelijk in een poging het bestaan ervan uit te wissen. "En dat maakt het zo belangrijk dat we dat herdenken. Die mensen dachten: 'Als wij nu doodgaan is er niemand die hier ooit over zou kunnen getuigen.'"