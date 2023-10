Wolf valt vee vaakst aan in Drents-Friese regio

In heel Nederland zijn er op dit moment negen wolvenroedels, waarvan er zeven op de Veluwe leven. De andere twee roedels leven in Midden-Drenthe en de Drents-Friese regio. Het aantal wolvenaanvallen in Gelderland sinds 2020 ligt op 92. Dat is minder dan de helft van de aanvallen in Drenthe. In Gelderland is er wel een stijging te zien in de periode tot en met juli ten opzichte van vorig jaar, van 14 naar 21.