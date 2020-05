Politie Assen druk met drugszaken

De politie in Assen heeft in de afgelopen twee weken twee hennepkwekerijen opgerold en nog eens twee Assenaren aangehouden vanwege het bezit van drugs.

De laatste drugsvangst was afgelopen woensdag aan de Loire in Assen. Daar werd een actieve hennepkwekerij aangetroffen en droognetten met enkele kilo's aan henneptoppen. Een 46-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Assen werden aangehouden. Beiden zitten nog vast.

Een dag eerder troffen agenten ruim 300 gram hennep en 35 gram hasj aan in een woning aan de Echtenstraat. De verdachte moet nog verhoord worden.

Boksbeugel

Ook een week eerder, op dinsdag 21 april was het raak voor de politie in Assen. Aan de Groningerstraat werden twee kweekruimtes voor hennepplanten gevonden. Ook nam de politie een boksbeugel in beslag. De plantjes verdwenen in de shredder, de verdachte moet nog gehoord worden.

De eerste in de reeks van drugsgerelateerde zaken de afgelopen weken was op zaterdag 18 april, toen een 26-jarige man uit Assen werd aangehouden voor handel in harddrugs. Hij werd aangehouden aan de Maria van Campislaan, zijn auto werd gecontroleerd nadat het vermoeden er al was dat er een drugsdeal gesloten werd.

