Nominatie NS Publieksprijs kers op de taart voor Israel van Dorsten: 'Mijn leven is compleet veranderd'

"Surrealistisch, heel apart, ongelofelijk", zo vat de trotse Israel van Dorsten zijn nominatie samen voor de NS Publieksprijs met zijn boek 'Wij waren, ik ben. Weg uit Ruinerwold'. Meer dan 130.000 exemplaren vlogen over de toonbank, waardoor zijn verhaal bestempeld kan worden als een ware bestseller.

In het boek vertelt Israel hoe hij door zijn vader Gerrit-Jan jarenlang werd uitgesloten van de buitenwereld. Hij groeide op in een boerderij in Ruinerwold en werd van de ene op de andere dag wereldnieuws, toen hij de boerderij verliet en de bewoonde wereld inliep.

"Ik ben heel tevreden hoe het verhaal is geworden. Ik heb het heel dicht bij mezelf gehouden en heb er bewust voor gekozen om de verhalen van mijn andere familielieden niet te vertellen, omdat ik het belangrijk vind dat zij zelf kunnen bepalen wat ze willen delen en wat niet."

Jubileum

De nominatie is extra bijzonder, omdat het deze week vier jaar geleden is dat Israel wegliep van huis. "Dat schoot ook nog door mijn hoofd. Het is bijzonder om te zien hoeveel er is veranderd. Zo volg ik nu een studie Sociologie, hebben wij met de documentaire van Jessica Villerius over onze jeugd de Televizier-Ring gewonnen, en heb ik natuurlijk het boek geschreven."

"Ik merk dat ik nu zo'n ander leven leef dat ik soms twijfel of het wel allemaal gebeurd is" zegt hij met licht ongeloof. "Dan denk ik bij mezelf: 'is dit wel mijn verhaal? Of heb ik dit gedroomd?'."

Berusting

Tijdens het schrijven van het boek was Israel bovendien nog volop bezig met het verwerken van de gebeurtenissen die hij in zijn jeugd meemaakte. Dat heeft hij nu allemaal een plekje gegeven. "Ik zal deze dingen nooit helemaal achterlaten, maar het is niet meer bepalend voor mijn leven. Dat was voorheen wel zo. Het staat voor mij nu vast hoe ik er over denk en dat geeft rust."