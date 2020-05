Growing Emmen gaat verhuizen naar de Parallelweg

Growing Emmen gaat per 1 juli verhuizen naar de Parallelweg in Emmen. De ondernemersbroedplaats was de afgelopen jaren gevestigd aan de Baander, waar het huurcontract afloopt.

"Toen duidelijk werd dat we hier niet konden blijven en uitbreiden, moesten we op zoek naar een andere locatie", zegt Dènis Assen van Growing Emmen. Hij runt de ondernemersbroedplaats samen met zijn vrouw Alya.

Nieuwe locatie meest geschikt

Uit de zoektocht naar een nieuwe locatie kwam het pand aan de Parallelweg als het meest geschikt naar voren. "Growing Emmen is groeiende. We gaan daar bijna verdubbelen in het aantal vierkante meters, dat zijn er straks ruim duizend", vertelt Assen. "Ook is er een gezellige binnentuin waar we de informele sfeer kunnen behouden."

Growing Emmen is een ondernemersbroedplaats en heeft ruim 120 leden. De leden vormen de community. Binnen de community worden flexwerkplekken aangeboden en aparte kantoorruimtes.

Vraag naar kantoorruimtes binnen een community

Op de huidige plek aan de Baander zijn er nu vier aparte kantoorruimtes en straks heeft Growing Emmen ruim twintig kantoortjes om te verhuren. "We kunnen straks voorzien in een vraag die er is binnen de community, namelijk meer aparte kantoorruimtes."

Door de coronacrisis kan Growing Emmen nu geen grote bijeenkomsten organiseren of ruimtes verhuren voor groepen. "Ook het ondernemerschap is momenteel aan verandering onderhevig", zegt Assen. "We zien toch dat er nu behoefte is aan een broedplaats zoals wij dat zijn. Mensen zijn op zoek naar creatieve oplossingen en zoeken naar antwoorden in het nieuwe ondernemerschap en economie. Dat is wel de waarde van zo'n broedplaats in deze tijd."