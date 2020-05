Coevorden wil auto's terug in de binnenstad

Coevorden wil auto's toelaten in de Friesestraat tijdens winkeltijden. Volgens het college van burgemeester en wethouders zitten de auto's voetgangers niet in de weg in het winkelgebied.

"Het eerste stukje Friesestraat vanaf het station tot de kruising met Molenbelt en Schoolstraat is breed genoeg voor voetgangers en auto's", stelt het college, dat wel afziet van het plan om ook auto's toe te laten in een deel van de Bentheimerstraat. In mei moet duidelijk worden of de gemeenteraad er net zo over denkt als het college.

Discussie

Al jaren is er in Coevorden discussie over het terug laten keren van auto's in het centrum, sinds halverwege de jaren '90 zijn de voertuigen niet meer welkom. Nu de gemeente werkt aan plannen voor een compacter winkelgebied, is er de wens de Friesestraat, het station, stationsplein, de rotonde en de voetgangerstunnel nadrukkelijk aan elkaar te verbinden. Hoe dat er precies uit gaat zien, is aan stadsarchitect Shyam Khandekar.

Volgens wethouder Steven Stegen trekt de maatregel bedrijven aan die het voor de deur parkeren aantrekkelijk vinden. "Dit is nieuw in de binnenstad. Zo ontstaan er kansen om de toenemende leegstand tegen te gaan. Er hebben zich al geïnteresseerde ondernemers bij ons gemeld."

