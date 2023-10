Meppeler moet 9 jaar zitten voor drogeren en verkrachten meisje (13)

Een 34-jarige man uit Meppel heeft zich schuldig gemaakt aan het verkrachten van een 13-jarig meisje, nadat hij haar drogeerde met GHB. De rechter heeft de man hiervoor een celstraf van 9 jaar opgelegd.

De Meppeler maakte filmopnamen van de seks met het meisje dat op dat moment niet bij bewustzijn was. Daardoor is hij ook schuldig aan het bezit van kinderporno. De zaak kwam in april van dit jaar aan het licht doordat de moeder van het kind op de telefoon van de man keek.

Ze herkende haar dochter

De moeder en de man hadden op dat moment een relatie. De vrouw vertrouwde hem niet en spitte zijn telefoon door, op zoek naar geheimen. Ze kwam beelden tegen waarop hij seks had met een jong meisje. Toen ze beter keek herkende ze haar dochter.

De vrouw maakte kopieën van deze beelden en stapte naar de politie. De relatie werd direct beëindigd. De politie doorzocht de woning van de man en vond meer beelden, die in juli vorig jaar waren gemaakt. Het meisje logeerde op dat moment bij de man. Op alle beelden is te zien dat het kind totaal niet reageert op de seksuele handelingen.

Niet bij bewustzijn

De Meppeler gaf de seks met het meisje toe, maar ontkende het drogeren. De rechtbank ziet voldoende bewijs dat beide strafbare feiten door de man zijn begaan. De rechter neemt het de man kwalijk dat hij de gezondheid van het kind ernstig in gevaar heeft gebracht. Bij 5 milliliter GHB of meer is de kans groot om out of in coma te raken.

Dit handelen vindt de rechtbank verwerpelijk en bijzonder kwalijk. Het kind had het volste vertrouwen in de man. Ze voelde zich tijdens de logeerpartijen volledig veilig bij hem. De moeder vertrouwde haar dochter aan hem toe. Dit vertrouwen heeft de man ernstig beschaamd.

De rechter vindt dat de man uiterst berekenend te werk is gegaan door het slachtoffer te drogeren en daarna te verkrachten. De eerste filmpjes zijn gemaakt met een telefoon in de hand. De tweede keer heeft de man een camera aangeschaft. De opnamen maakte hij om die later opnieuw te kunnen bekijken.

Niet bewust meegemaakt

Seksueel misbruik op jonge leeftijd brengt grote gevolgen met zich mee. Het kind moest door haar moeder op de hoogte worden gebracht, wat er met haar is gebeurd. Dat zij het seksueel misbruik niet bewust heeft meegemaakt, maakt het niet anders. Ook zij moet dit verwerken, aldus de rechter.