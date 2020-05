Boswachter blij verrast met kamsalamanders in Oude Willem

Oude Willem ligt in het hart van het Drents-Friese Wold en is recentelijk veranderd van landbouwgebied in natuurgebied. Er zijn onder meer nieuwe poelen gegraven, met de hoop dat de kamsalamander zich er zou vestigen. Widmar van der Meer, boswachter van Staatsbosbeheer, keek gisteren met verbazing in zijn fuik. Hij ving drie kamsalamanders.

"Het is een verrassing dat er nu al kamsalamanders zijn, een jaar na het graven van de poelen", zegt hij. De kamsalamander is de grootste watersalamander van Nederland en staat op de Rode Lijst als 'kwetsbaar'. In bijna alle landen waar hij voorkomt wordt de populatie kleiner. Deze amfibie is een van de dieren waar tijdens de ontwikkeling van Oude Willem expliciet rekening mee is gehouden.

Onverwacht

"Er waren al twee afzonderlijke populaties bekend, bij Oude Willem en bij Diever", zegt Van der Meer. "Door het hele gebied zijn zo'n tien extra poelen aangelegd. Ik had niet verwacht dat ze nu al in een nieuwe poel zouden zitten. Het duurt vaak drie jaar voordat ze zich vestigen. Er zijn nog niet eens genoeg waterplanten om de eitjes af te zetten, voor de voortplanting is de poel waarschijnlijk nog niet geschikt."

De boswachter had een fuik in een enkele poel, daar vond hij de twee mannetjes en een vrouwtje. "Een behoorlijke toevalstreffer. Ik weet nog niet hoe het met de andere poelen is, dat moet ik nog onderzoeken."

In 2018 keek ROEG! mee bij het graven van de poelen. Bekijk hier de uitzending.

